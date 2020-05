Khống chế đối tượng ngáo đá trên tuyến cao tốc Hạ Long-Hải Phòng

Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin chính thức vụ đối tượng Nguyễn Ích Huỳnh (SN1989, trú tại xã Đức Giang, Hoài Đức, TP Hà Nội) về hành vi dùng hung khí đe dọa người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Phát hiện thấy công an, đối tượng trèo lên cố thủ trên nóc một chiếc xe tải.

Chiều 18/5, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo trên tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (đoạn qua địa phận xã Tiền An, thị xã Quảng Yên) có 1 đối tượng nam mặc áo đen, cầm dao dọa người điều khiển các phương tiện lưu thông trên đường. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Phát hiện thấy công an, đối tượng đã trèo lên nóc một chiếc xe tải để cố thủ và sử dụng dao chống trả lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã khống chế được nam thanh niên này. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Ích Huỳnh (SN 1989, thường trú tại Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội). Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy đối tượng này dương tính với chất ma túy.

Thượng tá Vũ Xuân Lịch, Trưởng Công an thị xã Quảng Yên cho biết, trong quá trình khống chế đối tượng, một đồng chí công an xã bán chuyên trách bị đối tượng gây thương tích, hiện đang được điều trị tại Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên.

“Đối tượng dùng dao để khống chế tất cả người di chuyển trên đường cao tốc. Tại hiện trường có một đồng chí công an viên trong quá trình tiếp cận, do đối tượng rất hung hãn manh động đã chém đồng chí công an bị thương. Rất may vết thương không quá nghiêm trọng. Chúng tôi đã tổ chức thăm hỏi, động viên đồng chí công an viên này”, Thượng tá Vũ Xuân Lịch nói./.