Không có tiền chơi game, 6 thanh thiếu niên rủ nhau cướp tài sản

Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 6 nam thanh thiếu niên gây ra vụ cướp tài sản hai ngày trước tại địa bàn xã Ea Yông.

Nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ cướp bị bắt giữ.

Trước đó, vào sáng 16/6, chị Phùng Thị Cảnh (38 tuổi, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) điều khiển xe máy lưu thông trên đường buôn Ea Yông A, xã Ea Yông, thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng điều khiển xe máy ép sát vào lề đường, giật mất túi xách cá nhân và tẩu thoát. Trong túi của chị Cảnh có chứa nhiều tài sản giá trị như lắc tay bằng vàng, hơn 1 triệu đồng tiền mặt, giấy tờ tùy thân...

Tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ công an huyện Krông Pắk nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ cướp. Ngay trong tối ngày 16/6, Công an huyện Krông Pắk đã triệu tập 3 nghi can là: Lê Võ Minh Hoàng 18 tuổi; Phan Văn Lâm 19 tuổi; và Nguyễn Phi Hổ 19 tuổi, cùng trú huyện Krông Pắk để phục vụ công tác điều tra. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, do cần tiền chơi game nên đã lên kế hoạch và gây ra vụ cướp cùng 3 nam thanh thiếu niên khác.

Từ lời khai này, công an huyện Krông Pắk đã bắt giữ thêm Nguyễn Thanh Nhân 17 tuổi; Nguyễn Đình Tuấn Nghĩa 16 tuổi; và Hồ Văn Tú 16 tuổi, đều trú huyện Krông Pắk, khi đang lẩn trốn tại thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Cùng với bắt được 6 đối tượng gây ra vụ cướp, công an cũng đã thu hồi được chiếc túi xách và toàn bộ tài sản bàn giao lại cho chủ nhân.

Cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật./.