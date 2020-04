Không đeo khẩu trang ra đường sau cuộc nhậu còn tấn công Cảnh sát

Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Cư (30 tuổi) và Trương Dễ (27 tuổi), cả hai trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Hai đối tượng Cư và Dễ tại cơ quan công an.

Đầu năm 2020, Cư và Dễ từ tỉnh Thừa Thiên - Huế vào làm thuê cho một chủ xưởng gỗ ở phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Vào trưa 15/4, Cư và Dễ cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu tại nơi làm thuê. rồi sau đó hai người ra đường mà không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang và bị lực lượng Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý.

Thay vì chấp hành, cả hai đã có hành vi chống đối, lao vào tấn công các chiến sỹ công an. Ngay sau đó, công an Đắk Lắk đã huy động thêm lực lượng và bắt giữ hai đối tượng cùng phương tiện đưa về trụ sở công an. Bước đầu các đối tượng này cho kết quả test nồng độ cồn khá cao.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk điều tra xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.