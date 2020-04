Không khởi tố vụ giám đốc bệnh viện bị tố “đầu cơ khẩu trang“

Hôm nay (27/4), cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết, đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi “đầu cơ” khẩu trang liên quan đến Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Gò Vấp, Phạm Hữu Quốc.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 17/2/2020, tại phòng làm việc, ông Phạm Hữu Quốc có thỏa thuận mua khẩu trang y tế cho ông Mã Thanh (ngụ quận 11, TPHCM) và một người bạn của ông Mã Thanh tên Visal (người Campuchia, không rõ lai lịch).

Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, nơi ông Phạm Hữu Quốc công tác

Sau thỏa thuận, ông Mã Thanh giao 50.000 USD tiền cọc. Tiếp đó, ông Quốc 4 lần yêu cầu ứng thêm với số tiền là 4,3 tỉ đồng. Như vậy, tổng cộng số tiền ông Quốc nhận từ ông Mã Thanh là 4,3 tỷ đồng và 50.000USD (tương đương 1,116 tỷ đồng).

Đến ngày 18 và 19/2/2020, ông Phạm Hữu Quốc và ông Trần Hữu Thái (quyền Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Đa khoa quận Gò Vấp) chỉ tìm mua được 202 thùng khẩu trang y tế với tổng giá trị hơn 4,6 tỉ đồng. Sau giao dịch này, ông Quốc bị tố cáo. Thanh tra UBND quận Gò Vấp vào cuộc kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Quá trình điều tra, Công an quận Gò Vấp thấy rằng, hành vi trên của ông Phạm Hữu Quốc không có dấu hiệu của tội “đầu cơ" được quy định trong Bộ luật hình sự 2015. Do đó, ngày 27/4, cơ quan công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Về cáo buộc của ông Mã Thanh hành vi làm giá khẩu trang là 220.000 đồng/hộp (tương đương 11 triệu đồng/thùng), theo cơ quan công an không thể làm rõ do ông Quốc không thừa nhận chi tiết này./.