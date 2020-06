Lái xe tháo chạy cùng 2 ba lô chứa đầy ma túy

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 4h ngày 26/6, sau quá trình trinh sát, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn và các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh Hà Tĩnh truy bắt chiếc xe ô tô Huyndai mang BKS: 38A – 083xx vận chuyển ma túy từ huyện Hương Sơn chạy theo đường Hồ Chí Minh sang huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt giữ.

Đến khoảng 5h cùng ngày, khi chạy được khoảng 40km đến địa phận xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, lực lượng chức năng đã vây ráp, khống chế được chiếc xe, bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là 2 ba lô chứa khoảng 30kg ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.