Làm rõ nguyên nhân vụ công nhân tử vong, bị bỏ cốp xe chở về nhà

Tối 24/5, người nhà anh Hoàng Trọng D., 39 tuổi, trú phường Thủy Xuân, thành phố Huế và hàng xóm bất ngờ khi 2 người đàn ông sử dụng xe ô tô 4 chỗ chở thi thể của anh D. về giao lại cho gia đình. Mọi người hoảng hốt khi thấy thi thể anh D. được đặt trên một cán sắt bỏ gọn sau cốp xe ô tô. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người nhà anh D. đã giữ 2 người đàn ông nói trên lại và báo cho công an địa phương đến làm việc.

Công an thành phố Huế làm việc với những người liên quan

Khai nhận với công an địa phương, 2 người này cho biết, anh D. bị tai nạn lao động rơi từ tầng 17 của một công trình nhà cao tầng, nghĩ rằng anh D. đã tử vong không có cơ hội cứu chữa nên dùng xe ô tô chở anh D. về bàn giao cho gia đình. Giải thích của 2 người đàn ông lạ mặt khiến người thân trong gia đình nạn nhân bức xúc, yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ.



Được biết, anh D. là công nhân ngành điện và vào làm việc tại thành phố Đà Nẵng từ 6 tháng trước. Tại thành phố Đà Nẵng, anh D. làm công nhân cho Công ty CP Cơ điện Mecoco, địa chỉ tại đường Lê Văn Hiến và đang cùng các công nhân thi công hệ thống dẫn điện tại dự án Condo 2, tại 107 đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.



Tiếp nhận thông tin phối hợp từ Công an thành phố Huế, ngay trong đêm 24/5, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường công trình nơi anh D. tử vong, đồng thời cử một tổ công tác ra nhà anh D. để khám nghiệm tử thi.

Thượng tá Kiều Văn Vương, Phó Công an quận Ngũ Hành Sơn, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, qua khám nghiệm hiện trường thì nguyên nhân tử vong do rơi từ tầng cao xuống bị đa chấn thương, lún sọ… Đáng tiếc là sau khi xảy ra vụ việc, chỉ huy trưởng công trường và chủ đầu tư lại không báo cơ quan chức năng.

Hiện, lãnh đạo Công an quận chỉ đạo các lực lượng khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc./.