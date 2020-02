Lào Cai xử lý 3 đối tượng tung tin sai sự thật về virus Covid-19

Đội An ninh – Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai trong 3 ngày qua (từ 10 đến 12/2) đã liên tiếp xác minh, xử lý 3 trường hợp về hành vi thông tin sai sự thật liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới (Covid-19) trên địa bàn.

Một trong số thông tin sai lệch đăng tải trên mạng xã hội

3 trường hợp bị xử lý gồm N.T.K.L (sinh năm 2000, trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai), V.H.H (sinh năm 1992, trú tại phường Kim Tân, TP Lào Cai) và N.T.H.N (sinh năm 1989, trú tại phường Kim Tân, TP Lào Cai).



Các trường hợp nói trên vào những thời điểm khác nhau đã đăng tải thông tin sai lệch lên mạng xã hội về việc có người nhiễm vius Covid-19, thậm chí tử vong vì virus này; có trường hợp dùng từ ngữ lăng mạ, xúc phạm, gây kích động, hoang mang dư luận.

Được biết, trong số những người vi phạm có trường hợp là sinh viên, có trường hợp hoàn cảnh gia đình khó khăn, mục đích đăng tải chỉ đơn giản nhằm thể hiện và câu view trên mạng xã hội.

Đội An ninh làm việc với trường hợp thông tin sai sự thật

Tại cơ quan Công an, cả 3 trường hợp đã nhận thức đầy đủ hành vi sai trái của mình, tự giác xóa bỏ bài đăng trên mạng, đồng thời cam kết không tái phạm.