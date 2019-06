Liên quan đến Vũ “nhôm”, công an khám nhà ông Trương Duy Nhất

Chiều 10/6, lực lượng công an thực hiện khám nhà ông Trương Duy Nhất ở số 25, đường Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ông Nhất đã bị cơ quan điều tra, Bộ Công an khởi tố vì có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm" trong sai phạm về mua bán nhà số 82 Trần Quốc Toản, thành phố Đà Nẵng.



Công an thực hiện khám xét nhà ông Trương Duy Nhất.

Ông Trương Duy Nhất sinh năm 1964 tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, hộ khẩu thường trú tại số 25 đường Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Sau khi tốt nghiệp khóa 7 khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp Huế (nay là ĐH Khoa học Huế), ông Nhất về công tác tại báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng (sau này là báo Công an Đà Nẵng) một thời gian khá dài. Sau đó ông Nhất chuyển sang làm ở báo Đại Đoàn Kết, thường trú tại Đà Nẵng.

Giữa năm 2010, ông Nhất thôi làm việc tại báo Đại Đoàn Kết và trở thành người viết blog, Facebook. Ngày 26/5/2013, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra lệnh bắt khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với ông Trương Duy Nhất về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo điều 258 Bộ luật Hình sự. Tại phiên xét xử sơ thẩm diễn ra ngày 4/3/2014, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Trương Duy Nhất 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258, Bộ luật Hình sự. Phiên tòa phúc thẩm ngày 26/6/2014 tuyên y án 2 năm tù bị cáo Trương Duy Nhất. Ông Nhất chấp hành án và ra tù ngày 26/5/2015.



Ông Trương Duy Nhất được cho là liên quan đến vụ bán nhà 82 Trần Quốc Toản cho ông Phan Văn Anh Vũ

Tại cuộc họp báo quý I/2019 của Bộ Công an chiều 25/3, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, bước đầu cơ quan công an xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") trong tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Lúc đó, với vai trò là Trưởng đại diện của báo Đại Đoàn Kết ở Đà Nẵng, ông Nhất đã lợi dụng giấy tờ của báo Đại Đoàn Kết để mua nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí./.

