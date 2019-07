Lừa 74 người ở 30 tỉnh thành với chiêu bán thẻ điện thoại qua mạng

Thông tin từ Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 24/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Khánh Duy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Đinh Khánh Duy trước Cơ quan Cảnh sát điều tra

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn trình báo của công dân về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến trên 40 triệu đồng thông qua mạng xã hội facebook.



Căn cứ các chứng cứ thu thập được, ngày 25/6/2019, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệu tập Đinh Khánh Duy (sinh năm 1988), trú tại phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Khánh Duy khai nhận, ban đầu đối tượng lập hai tài khoản facebook tên “Linh Bien” và “Viet Anh” sử dụng hình ảnh của những người Duy không quen biết để nói chuyện trên mạng. Đến cuối năm 2017, Duy nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội facebook bằng hình thức mua bán điện thoại di động.

Duy bắt đầu thủ đoạn lừa đảo bằng việc đăng tải những bài viết quảng cáo bán điện thoại di động giá rẻ trên hai trang facebook “Linh Bien” và “Viet Anh”.