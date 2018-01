Lý do tòa triệu tập ông Trần Bắc Hà trong phiên xử Phạm Công Danh

1. Xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm: Sáng 10/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng và 45 đồng phạm về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” bắt đầu xét hỏi các bị cáo. Ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV và hai cựu Phó Tổng giám đốc BIDV là Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang bị tòa triệu tập với hai tư cách "người có quyền nghĩa vụ liên quan" và "người làm chứng" sáng 10/1 vẫn không có mặt. Theo cáo trạng được công bố, các ông này do đã cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay 4.700 tỷ đồng, gián tiếp gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng trên 2.550 tỷ đồng. Trong ảnh: Ông Trần Bắc Hà. (Ảnh: Vnexpress) Luật sư Đỗ Hải Bình, Đoàn Luật sư TPHCM nêu quan điểm, cho dù ông Trần Bắc Hà có đơn xin vắng mặt do đang điều trị bệnh ung thư gan thì trong trường hợp cần thiết, Hội đồng xét xử vẫn có thể áp giải những người này đến toà để làm rõ sự thật vụ án. Trong ảnh: Bị cáo Trầm Bê được dẫn giải đến toà sáng 10/1. 2. Xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Trong phiên xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm xảy ra tại PVN và PVC, chiều 10/1, bị cáo Trịnh Xuân Thanh nói bị cáo nhận trách nhiệm vai trò người đứng đầu khi không đọc hợp đồng số 33 nhưng bị cáo không cố ý làm trái. Toàn bộ nhiệm vụ phân cấp cho Tổng Giám đốc của Tổng Công ty. Tuy nhiên, đại diện điều tra viên khẳng định: "Lời khai của Thanh không đúng sự thật vụ án nên chúng tôi kết luận Thanh quanh co”. (Ảnh: Vnexpress) Về câu hỏi của luật sư rằng ngoài khoản tiền chuyển vào dịp Tết thì các lần chuyển tiền trước đó (số tiền hơn 13 tỷ đồng bị cáo buộc tham ô khi thực hiện dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch) có ai chỉ đạo hay không, bị cáo Nguyễn Văn Minh -nguyên Phó TGĐ PVC cho rằng, là Phó TGĐ giúp việc cho TGĐ và nhận trực tiếp chỉ đạo của ông Trịnh Xuân Thanh nên đúng là có sự chỉ đạo. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Anh Minh khai báo trước toà sáng 10/1. 3. Dùng hung khí chống trả cảnh sát khi bị phát hiện vận chuyển gỗ lậu: Tối 9/1, sau gần 3 tiếng đồng hồ mật phục tại khu vực Làng mộc Kim Bồng, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, Đội Cảnh sát đường thủy, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ chiếc thuyền chở hơn 8m3 gỗ lậu gồm các loại gỗ quý từ huyện miền núi Nam Giang xuống đồng bằng tiêu thụ. Đáng chú ý, khi bị phát hiện vận chuyển gỗ lậu, các đối tượng với hung khí trên tay chống cự quyết liệt sau đó tẩu thoát. Trong ảnh: Gỗ lậu được kết thành bè vận chuyển về đồng bằng tiêu thụ. 4. Gắn mác sinh viên cho “hotgirl” để bán dâm với giá 3- 5 triệu/lượt: Bước đầu tại cơ quan điều tra, Cù Thái Hoài Vũ và Nguyễn Thị Thanh (đều SN 1987, trú tại TP Vinh) khai nhận, đã đứng ra chọn lựa các cô gái chân dài, hotgirl trên địa bàn. Những cô gái này được gắn mác sinh viên, xinh đẹp, trẻ trung, sành điệu. Sau đó họ lên mạng tìm khách có nhu cầu mua dâm và chủ động trao đổi giao dịch. Mức giá mỗi lần mua bán dâm dao động từ 3-5 triệu đồng. 5. Vụ cha pha thuốc sâu vào sữa cho 3 con uống: Cơ quan Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra vụ Lương Hồng Sơn (39 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp) pha thuốc trừ sâu vào sữa rồi cho 3 con uống, sau đó người đàn ông này cũng tự tử nhưng bất thành./.

Ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV và hai cựu Phó Tổng giám đốc BIDV là Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang bị tòa triệu tập với hai tư cách "người có quyền nghĩa vụ liên quan" và "người làm chứng" sáng 10/1 vẫn không có mặt. Theo cáo trạng được công bố, các ông này do đã cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay 4.700 tỷ đồng, gián tiếp gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng trên 2.550 tỷ đồng. Trong ảnh: Ông Trần Bắc Hà. (Ảnh: Vnexpress) Luật sư Đỗ Hải Bình, Đoàn Luật sư TPHCM nêu quan điểm, cho dù ông Trần Bắc Hà có đơn xin vắng mặt do đang điều trị bệnh ung thư gan thì trong trường hợp cần thiết, Hội đồng xét xử vẫn có thể áp giải những người này đến toà để làm rõ sự thật vụ án. Trong ảnh: Bị cáo Trầm Bê được dẫn giải đến toà sáng 10/1.

Về câu hỏi của luật sư rằng ngoài khoản tiền chuyển vào dịp Tết thì các lần chuyển tiền trước đó (số tiền hơn 13 tỷ đồng bị cáo buộc tham ô khi thực hiện dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch) có ai chỉ đạo hay không, bị cáo Nguyễn Văn Minh -nguyên Phó TGĐ PVC cho rằng, là Phó TGĐ giúp việc cho TGĐ và nhận trực tiếp chỉ đạo của ông Trịnh Xuân Thanh nên đúng là có sự chỉ đạo. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Anh Minh khai báo trước toà sáng 10/1. 3. Dùng hung khí chống trả cảnh sát khi bị phát hiện vận chuyển gỗ lậu: Tối 9/1, sau gần 3 tiếng đồng hồ mật phục tại khu vực Làng mộc Kim Bồng, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, Đội Cảnh sát đường thủy, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ chiếc thuyền chở hơn 8m3 gỗ lậu gồm các loại gỗ quý từ huyện miền núi Nam Giang xuống đồng bằng tiêu thụ.

Đáng chú ý, khi bị phát hiện vận chuyển gỗ lậu, các đối tượng với hung khí trên tay chống cự quyết liệt sau đó tẩu thoát. Trong ảnh: Gỗ lậu được kết thành bè vận chuyển về đồng bằng tiêu thụ. 4. Gắn mác sinh viên cho "hotgirl" để bán dâm với giá 3- 5 triệu/lượt: Bước đầu tại cơ quan điều tra, Cù Thái Hoài Vũ và Nguyễn Thị Thanh (đều SN 1987, trú tại TP Vinh) khai nhận, đã đứng ra chọn lựa các cô gái chân dài, hotgirl trên địa bàn. Những cô gái này được gắn mác sinh viên, xinh đẹp, trẻ trung, sành điệu. Sau đó họ lên mạng tìm khách có nhu cầu mua dâm và chủ động trao đổi giao dịch. Mức giá mỗi lần mua bán dâm dao động từ 3-5 triệu đồng. 5. Vụ cha pha thuốc sâu vào sữa cho 3 con uống: Cơ quan Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra vụ Lương Hồng Sơn (39 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp) pha thuốc trừ sâu vào sữa rồi cho 3 con uống, sau đó người đàn ông này cũng tự tử nhưng bất thành./.