Lý lịch bất hảo của đối tượng nổ súng, cướp tiền ở chợ Long Biên

Liên quan vụ nổ súng, cướp tiền ở chợ Long Biên, thông tin trên Dân Trí cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Ba Đình điều tra, bắt giữ nghi phạm gây án là Vũ Chí Chung (43 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); thu giữ 1 khẩu súng Colt tự chế, 5 viên đạn và 1 vỏ đạn. Trong ảnh: Đối tượng Vũ Chí Chung. (Ảnh: ANTĐ) Vũ Chí Chung có tới 4 tiền án, không có nghề nghiệp, thường sử dụng ma túy. Do không có tiền, đối tượng đã nảy sinh ý định sử dụng hung khí đi cướp tài sản. Trong ảnh: Nạn nhân của vụ cướp. Thông tin trên Zing.vn cho biết, rạng sáng 26/3, Chung mang theo khẩu súng Colt tự chế, đến chợ Long Biên để cướp tài sản. Đối tượng đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mặt, xông vào gian hàng có 4 tiểu thương đang cộng sổ sách. Chung cầm súng, yêu cầu đưa tiền. Khi một tiểu thương đứng dậy, nghi phạm lập tức đập báng súng vào đầu khiến anh này bị thương. (ảnh: VTC News) Đối tượng nổ súng thị uy, vơ tiền có trên mặt bàn rồi giật chiếc túi xách của phụ nữ có mặt tại đó. Trong lúc giằng co, nữ tiểu thương cũng bị đập báng súng trúng đầu. Bị truy hô "cướp, Chung liền bỏ chạy. Trong ảnh: Chợ Long Biên nơi xảy ra vụ việc. (ảnh: TTXVN) Sau khi gây án, Chung dùng xe máy bỏ trốn, mang khẩu súng đi cất giấu, đồng thời vứt bộ quần áo khi gây án. Theo Vnexpress, nạn nhân trình báo bị mất khoảng 100 triệu đồng. Về số tiền cướp được, Chung khai rơi vãi hết trên đường bỏ trốn. Camera an ninh quanh khu vực cũng ghi được hình ảnh một số người dân nhặt tiền trên đường. Trong ảnh: Chợ Long Biên nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Vnexperess). Với thành tích trong điều tra, khám phá vụ án, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có quyết định khen thưởng, tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tham gia điều tra, khám phá vụ án gồm 4 tập thể và 15 cá nhân; Chủ tịch UBND quận Ba Đình tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 17 cá nhân liên quan. Trong ảnh: Giám đốc Công an TP Hà Nội khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích phá án. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)./.

