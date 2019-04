Ma túy đá giấu trong các bao tải ven đường ở Nghệ An: Tổng cộng 489 kg

Theo báo cáo của VKSND tỉnh Nghệ An, từ khoảng tháng 3/2019, công an tỉnh Nghệ An xác định có một số đối tượng người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng ở tỉnh Nghệ An có biểu hiện hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn ra nước ngoài, chuyên án mang bí số VA-319MT được xác lập để đấu tranh triệt phá.



Sáng ngày 17/4, lực lượng công an thu giữ vật chứng là 23 bao tải màu trắng, trong các bao tải này có nhiều gói nhỏ chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy Methamphetamine). Đến 14 giờ cùng ngày, công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thành lập hội đồng mở niêm phong, xác định trọng lượng và lấy mẫu giám định, có sự tham gia của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ an và Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu. Xác định: Trong 23 bao tải có 494 gói ni lon màu vàng, trong mỗi gói màu vàng có chứa các hạt tinh thể màu trắng (qua kiểm tra nhanh xác định là ma túy Methamphetamine). Tổng trọng lượng là 489.685,00gam.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ an khám xét khẩn cấp ki ốt tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu ( được xác định là nơi các đối tượng thuê để làm kho chứa hàng). Qua khám xét thu giữ được 50 chiếc loa thùng. Trong các loa này thu giữ được các hạt tinh thể màu trắng, có tổng khối lượng 33,79 gam Methamphetamine. Làm việc với chủ ki ốt và xác định người trực tiếp thuê kho để chứa số ma túy này là Ng.V.Ph trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Trước đó trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – PGĐ Công an tỉnh Nghệ An cho biết – Hiện Ban chuyên án đã tạm giữ 4 nghi phạm, đồng thời truy bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma túy cực khủng này.

Trong số 4 nghi phạm, Ng.V.Ph trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An được xem là “mắt xích” đặc biệt quan trọng trong đường dây ma túy cực khủng. Trước đây, P đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài sau đó về Việt Nam. Qúa trình làm việc tại nước ngoài P quen biết với một số đối tượng bản địa. Sau khi về nước, đối tượng người nước ngoài này sang Việt Nam và liên lạc với P. Từ đây P tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy. P được xem là có tầm ảnh hưởng chỉ đứng sau kẻ cầm đầu người nước ngoài.



Đồng thời với việc khám xét nơi ở của P, ban chuyên án phối hợp với các đơn vị liên quan chia làm nhiều mũi tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở của các đối tượng liên quan. Trong sáng ngày 18/4, những tang vật liên quan đến vụ án được vận chuyển về trụ sở Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy bắt kẻ cầm đầu đường dây ma túy cực khủng này.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục truy bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma túy cực khủng này./.