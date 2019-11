Mâu thuẫn gia đình, một cô gái bị chém gục tại Hà Nội

Trưa 13/11, tại địa phận xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội xảy ra vụ chém người làm chấn động dư luận. Một nam thanh niên cầm dao đuổi chém hai cô gái trên đường giao thông. Hậu quả, một cô gái bị thương nặng, đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Người phụ nữ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Người đi đường xúm lại theo dõi rất đông nhưng không ai dám can ngăn do thanh niên này quá hung hãn lại có hung khí. Một lãnh đạo công an xã Thanh Liệt cho biết: "Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ người đàn ông trên. Người phụ nữ bị thương đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nguyên nhân ban đầu có thể là do mâu thuẫn vợ chồng”.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, trước khi sự việc xảy ra đã có lời qua tiếng lại giữa đôi bên. Sau khi chém cô gái xong thì người đàn ông đứng phân bua, do vợ anh ta bỏ đi để 2 con ở nhà, lại thêm nợ nần tiền bạc nên dẫn đến mâu thuẫn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ./.