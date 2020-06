Mâu thuẫn trên facebook, hẹn nhau giải quyết bằng vũ lực khiến 1 người tử vong

Công an quận Hà Đông vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự Lương Trường Sơn (22 tuổi, trú tại Hà Trì 1, quận Hà Đông, TP Hà Nội) để điều tra hành vi Giết người.

Trước đó, Lương Trường Sơn có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trên mạng xã hội facebook. Hai bên đã thách thức rồi hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng Lương Trường Sơn tại cơ quan công an.

Theo điều tra, rạng sáng 7/6, Sơn hẹn gặp nhóm thanh niên có mâu thuẫn trên facebook tại ngõ 4 Hà Trì (Hà Đông) để "giải quyết mâu thuẫn". Lời qua tiếng lại, ba người trong nhóm thanh niên lao vào đấm, đá Sơn. Lúc này, Sơn rút con dao chuẩn bị sẵn đâm lại, trúng 3 người trong nhóm thanh niên.

Hậu quả, vết đâm khiến 1 người tử vong, 2 người còn lại phải đi cấp cứu tại bệnh viện Hà Đông.

Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã triển khai lực lượng, tiến hành bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật./.