Mở cửa giữa mùa dịch, cửa hàng Game online bị phạt 10 triệu đồng

Tối 16/4, đoàn kiểm tra, giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phối hợp với Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an thành phố kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Game online trên địa bàn quận Hải An.

Bất chấp các quy định về phòng chống dịch, cơ sở kinh doanh Game online vẫn hoạt động

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện cơ sở kinh doanh tại địa chỉ 103 đường Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải 1 (quận Hải An) do ông Đỗ Văn Hòa làm chủ vẫn đang mở cửa hoạt động. Trong cửa hàng có khoảng 20 máy có khách hàng đang chơi game; chưa kể, các "game thủ" ngồi sát nhau, bất chấp quy định về giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19.



Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh của ông Đỗ Văn Hòa; đồng thời, yêu cầu chủ hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ và thành phố Hải Phòng về thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19.



Như vậy, từ ngày 30/3 đến ngày hết 16/4, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã xử phạt hơn 1.500 cá nhân, đơn vị vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 , với tổng số tiền phạt trên 500 triệu đồng.



Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 155 ngày 15/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, trên cơ sở thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố đã ban hành văn bản 2808 ngày 15/4/2020 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, ngoài việc điều chỉnh một số quy định đối với người ra vào thành phố Hải Phòng, cho phép một số chuyến phà nối Hải Phòng với Thái Bình, Hải Dương hoạt động trở lại vào một số khung giờ cố định, các hãng taxi được hoạt động tối đa 50% số đầu xe và trong địa bàn thành phố..., Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố đến hết ngày 22/4/2020./.