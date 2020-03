Mở “tiệc” ma túy trong quán karaoke bất chấp dịch Covid-19

Sáng 26/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ 73 đối tượng cả nam và nữ sử dụng ma tuý trong quán karaoke trên địa bàn thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Theo đó, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, khoảng 1h sáng cùng ngày, hàng chục cảnh sát tiến hành vây ráp, ập vào một quán hát tại thị trấn Xuân An thì phát hiện có 73 đối tượng đang sử dụng ma tuý tại 5 phòng hát.



Kiểm tra tại hiện trường, công an phát hiện một số dụng cụ để sử dụng ma tuý cùng nhiều gói ma tuý tổng hợp và ketamin.



Tại cơ quan công an, những đối tượng này thừa nhận đã sử dụng ma tuý.



“73 đối tượng này đang được tạm giữ kiểm tra dịch tễ liên quan đến dịch Covid-19 đồng thời test thử ma tuý. Những đối tượng này đa phần ở Nghệ An, trong đó có 25 nữ và 48 nam”, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho hay.



Hiện, công an đang tạm giữ các đối tượng để điều tra làm rõ thêm./.