Một chiến sĩ công an ở Hà Nội bị tài xế hất lên nắp capo chạy gần 1km

Đại diện Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ thanh niên lái xe ô tô Mazda không chấp hành hiệu lệnh, hất chiến sĩ công an phường lên nắp capo chạy trên địa bàn quận Cầu Giấy (TP Hà Nội).

Hình ảnh tài xế Thái hất công an lên nắp capo rồi bỏ chạy gần 1km.

Cụ thể, nam thanh niên được xác định là Vũ Đình Thái (SN 1993, ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển xe ô tô Mazda biển kiểm soát 17A-168.97.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 chiều 26/5 trên đường Trần Quý Kiên đi Trần Đăng Ninh thuộc địa bàn phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), tài xế Vũ Đình Thái vi phạm lỗi dừng đỗ trên vỉa hè.

Vào thời điểm trên, tổ công tác công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đi kiểm tra xử lý theo chuyên đề đối với các phương tiện dừng đỗ gây cản trở giao thông trên địa bàn.

Khi tổ công tác đến kiểm tra ô tô do tài xế Thái điều khiển vi phạm đỗ dừng không đúng nơi quy định đã tiến hành làm việc. Sau khi xin không được, Thái lên xe ô tô đóng cửa tăng ga, hất một chiến sĩ công an phường lên nắp capo chạy gần 1km.

Theo ghi nhận, ô tô 17A-168.97 do Thái điều khiển hất chiến sĩ công an lên nắp capo từ đường Trần Quý Kiên ra tới địa số nhà 344 Cầu Giấy thì bị bắt giữ. Ngay sau đó, cảnh sát áp giải đưa thanh niên này về trụ sở Công an phường Dịch Vọng làm rõ.

Hiện Công an phường Dịch Vọng đang phối hợp Đội điều tra tổng hợp Công an quận Cầu Giấy tiến hành xác minh làm rõ vụ việc./.