Mua dây điện trôi nổi về dập thông tin công ty uy tín bán kiếm lời

Ngày 1/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Đỗ Hữu Hinh (SN 1975; trú tại phường Yên Phụ, Tây Hồ) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đối tượng Hinh và tang vật

Trước đó, tối ngày 15/11, tại khu vực thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Mỹ Đức đã phát hiện xe ô tô tải BKS 29H –157.23 do Đỗ Hữu Hinh điều khiển có biểu hiện nghi vấn.



Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác đã phát hiện trong thùng xe có 73 cuộn dây điện có nhãn mác của Công ty cổ phần điện cơ Trần Phú.

Kiểm tra sơ bộ số dây điện trên có nhiều điểm nghi vấn, các thông số và nhãn mác trên dây bị mờ, không sắc nét, tổ công tác đã đưa người cùng tang vật về trụ sở Công an để làm rõ.

Tại Cơ quan Công an, Hinh khai nhận số dây điện trên do Hinh làm giả và đang trên đường mang đi tiêu thụ. Với thủ đoạn mua dây điện không có nhãn mác, rồi dùng máy móc, phụ kiện dập, in các thông số kỹ thuật của Công ty cổ phần điện cơ Trần Phú, sau đó Hinh sẽ bán ra thị trường để kiếm lời.

Số dây điện trên nếu được bán trót lọt ra ngoài thị trường sẽ có giá trị trên 169 triệu đồng.