Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng xe tông bị thương CSGT

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vừa trực tiếp đến Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên Đại úy Trần Xuân Sơn, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Nam Đàn bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Đại úy Trần Xuân Sơn bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào lúc 20h30’, ngày 8/7, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Nam Đàn trong khi đang làm nhiệm vụ tại Km 335+200, quốc lộ 15A, thuộc địa phận xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 37M1-694.42 không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.



Bị yêu cầu dừng xe, nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà đâm thẳng vào Đại úy Trần Xuân Sơn, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Nam Đàn khiến Đại úy Sơn ngã và bị thương (mẻ xương đầu gối và rạn xương vai) phải nhập viện cấp cứu.

Danh tính nam thanh niên điều khiển xe máy tông thẳng vào Đại úy Sơn sau đó được xác định là Lê Văn Hoàng (SN 1999, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn)./.