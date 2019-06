Nam thanh niên thừa nhận đăng tin vu khống Công an

Liên quan vụ việc tài khoản facebook có tên “Bố Bảo An” đăng thông tin “Công an Cà Mau cho xã hội đen đánh người”, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã mời người đăng thông tin là anh Phạm Văn Nam (SN 1993, ngụ Thái Bình, tạm trú ở TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đến làm việc và người này đã thừa nhận hành vi của mình là sai.



Làm việc với Công an tỉnh Cà Mau, anh Nam thừa nhận, ngày 5/5 vừa qua, trong khi điều khiển xe mô tô BKS 18E1-044.04 lưu thông trên Quốc lộ 1A anh nghe điện thoại di động. Sau đó, bị Tổ Tuần tra Kiểm soát Công an huyện Cái Nước kiểm tra, lập biên bản xử lý.

Phạm Văn Nam tại cơ quan công an.

Anh Nam cho rằng lỗi này không bị phạt tiền mà chỉ nhắc nhở, nên cự cãi và không ký biên bản vi phạm. Sau đó, anh đi ra xe đậu cách lực lượng làm nhiệm vụ khoảng 10m thì bị một thanh niên (không rõ lai lịch) dùng tay đánh vào đầu 3 cái.

Tức giận vì bị đánh, anh Nam đã dùng dùng điện thoại quay clip, hô “Công an Cà Mau cho xã hội đen đánh người” rồi lên xe chạy về TP Cà Mau. Sau đó, anh đăng clip lên tài khoản facebook có tên “Bố Bảo An” với tiêu đề “Công an Cà Mau cho xã hội đen đánh người” nhằm mục đích câu view, cho nhiều người vào bình luận, làm mất uy tín của lực lượng Công an.

Anh Phạm Văn Nam đã thừa nhận hành vi của mình là vu khống cho lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật./.

