Nghi án nhân viên giao hàng ở Yên Bái bị hành hung dã man

Theo đơn trình bày của chị Phạm Thị Vân Anh, chồng chị là anh Trần Mạnh Tú làm nhân viên phụ trách giao nhận hàng tại địa bàn tỉnh Yên Bái cho Công ty Thành Đô (trụ sở tại tỉnh Phú Thọ).

Chiều ngày 10/1/2019, khi anh Tú đang chuyển hàng vào một công ty (trụ sở tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) thì nhận được điện thoại từ Công ty Thành Đô yêu cầu gọi điện cho anh C. Sau khi anh Tú gọi điện cho anh C thì nhận được phản hồi là muốn được giao hàng vào thì phải hỏi qua anh D.

Thấy vô lý, anh Tú nói lại với anh C rằng: “Em mới đảm nhận giao hàng cho công ty trên này, có giấy tờ hợp pháp em không phải hỏi ý kiến ai cả”, rồi tắt máy.

Anh Tú đang điều trị trong bệnh viện

Sau đó, khoảng 12h39’ ngày 12/1/2019, khi đang ở nhà thì anh Tú nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của anh Nguyễn Thanh T. (biệt danh T “bò”) gọi lên trụ sở một công ty Taxi tại TP Yên Bái có việc. Đến khoảng 13h cùng ngày, chị Vân Anh nhận được tin chồng bị đánh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Khi tỉnh lại sau hôn mê, anh Tú cho biết, không hiểu sao bị đánh, lúc đến nơi hẹn, anh gặp khoảng 20 người cầm tuýp nước. Anh Tú chỉ nhớ đã bị anh G - Phó Giám đốc Công ty Taxi kiêm Giám đốc một công ty vệ sĩ cầm tuýp nước vụt liên tiếp nhiều nhát vào đầu, mặt, ống đồng, tay, chân, còn một người khác tên T. dẫm vào mặt và đá vào mắt anh.

Khuôn mặt anh Tú sau khi bị hành hung

Sau đó, anh Tú bất tỉnh và lúc tỉnh lại đã thấy mình trong Bệnh viện tỉnh.

Chị Phạm Thị Vân Anh cũng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã làm đơn trình báo lên Công an phường Hồng Hà và Công an TP Yên Bái. Công an TP Yên Bái đã đến bệnh viện để lấy lời khai.

Do vết thương quá nặng anh Tú đã được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). G ia đình cũng đang đưa anh Tú đi giám định thương tật.

Công an thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc này./.