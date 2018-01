Nghi can là CSGT bắn chết người ở Biên Hòa khai lý do nổ súng

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 7/1 đã tạm giữ trung úy N.T.P. (còn gọi là P. "đen") công tác tại Phòng CSGT Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai, để điều tra làm rõ vụ nổ súng tại phòng trọ làm một thanh niên tử vong. Trong ảnh, công an khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ (Ảnh: VnExpress) Nạn nhân là Bùi Viết Hải (30 tuổi, ngụ Hải Phòng). Tối xảy ra vụ án mạng, Hải đang ở trong phòng trọ thuộc KP6, P.Trung Dũng (TP.Biên Hòa, Đồng Nai, giáp sân bay Biên Hòa) cùng với một người bạn. Trong ảnh, phòng trọ nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Infonet) Theo Pháp luật Việt Nam, P được bạn gái là chị N. H. T nhờ tìm và khuyên con gái là cháu N. P. Q. N (có quan hệ tình cảm với anh Hải và thường xuyên vào quán Bar uống rượu). (Ảnh: Thanh Niên) Khoảng 18h45 ngày 6/1, P đến phòng 01 thuộc nhà số 55H, KP6, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, nơi anh Hải trọ, để tìm cháu N. Tại đây hai bên xảy ra cự cãi. P đã dùng súng (chưa rõ chủng loại) đánh vào đầu, nhưng bị cướp cò trúng đầu anh Hải. (Ảnh: Người Lao Động) Nạn nhân được bạn và hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu, đến sáng 7/1 đã tử vong. (Ảnh: Thanh Niên) Khoảng 1h sáng 7/1, N.T.P (SN 1978, quê Bình Ý, Tân Bình, Vĩnh Cửu, Đồng Nai), hiện trú ở 174/34 KP3, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đầu thú và khai nhận là hung thủ vụ nổ súng. (Ảnh: Vietnamnet) Về khẩu súng là tang vật của vụ án, lực lượng công an đang điều tra thu hồi làm rõ. Hiện cơ quan pháp y cũng đã thực hiện giải phẫu tử thi để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Người Lao Động)

