Nghi phạm cướp tiệm vàng bị bắt sau gần 10 tiếng núp dưới kênh

Ngày 2/4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang ghi lời khai đối với Nguyễn Văn Toàn (38 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) để làm rõ về vụ nghi cướp tiệm vàng ở phường Tân Tạo.

Hiện trường vụ việc.

Toàn chính là nghi phạm tham gia vụ cướp tiệm vàng bị người dân truy đuổi rồi nhảy xuống kênh trên đường Trần Văn Giàu (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) tẩu thoát vào tối 1/4.

Sau gần 10 tiếng trốn dưới kênh, không chịu nổi mùi hôi thối, ô nhiễm, Toàn ngoi lên bờ và bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận gây ra vụ cướp trên. Tuy nhiên, công an cho hay, đây chỉ là lời khai ban đầu của Toàn, hiện công an đang ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 20h ngày 1/4, một thanh niên tháo chạy trên đường Trần Văn Giàu, phía sau là một nhóm người truy hô "cướp, cướp".

Bị truy đuổi gay gắt, thanh niên này chủ động nhảy xuống kênh ven đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, quận Bình Tân và mất tích.

Được biết, trước đó, thanh niên này được một người khác chở đến tiệm vàng trên đường Trần Văn Giàu để hỏi mua vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm lơ là, nam thanh niên này cầm sợi dây chuyền bỏ chạy ra ngoài thì bị người dân truy đuổi./.

