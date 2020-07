Nghi phạm đâm chết công an ở Gia Lai sa lưới ở Bình Định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ Hoàng Vĩnh Độ (SN 1988, trú xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người trong vụ án công an viên bị đâm chết vào ngày 13/6/2020.

Nghi can Hoàng Vĩnh Độ

Cụ thể, nghi phạm Độ bị lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Hoài Ân, Công an tỉnh Bình Định bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thôn 4, xã Đăk Mang, huyện Hoài Ân. Hiện đối tượng đã được di lý về Gia Lai để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, vào khoảng 16h ngày 13/6, vì mâu thuẫn trước đó trên mạng xã hội facebook, anh Đinh Xuân Hoàng (SN 1991) là công an viên thị trấn Nhơn Hoà (Chư Pưh) và Nguyễn Đình Đông (SN 2001) cùng trú thôn Hoà Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà hẹn gặp Hoàng Vĩnh Phú (SN 1993, trú thôn Hoà Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) ở đường liên thôn Hoà Bình, xã Ia Phang để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Hoàng, Đông và Phú xảy ra xô xát, đánh nhau. Lúc này, Hoàng Vĩnh Độ (SN 1989, trú thôn Hoà Lộc, xã Ia Phang), anh trai Hoàng Vĩnh Phú đang ở gần đó, thấy em trai bị đánh nên đã dùng dao đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực của Hoàng và đâm 1 nhát vào vùng bụng của Đông.

Sau khi gây án, 2 anh em Phú và Độ rời khỏi địa phương. Còn Hoàng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Chư Pưh, Đông đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

1 ngày sau khi vụ án xảy ra, đối tượng Hoàng Vĩnh Phú đã tới cơ quan công an trình diện. Hoàng Vĩnh Độ bỏ trốn, bị công an Gia Lai truy nã và bắt giữ ngày 8/7 tại Bình Định.

Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án./.