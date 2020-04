Nghi phạm giở trò đồi bại với phụ nữ tâm thần ở TPHCM ra đầu thú

Liên quan đến đoạn clip nam tài xe ôm có hành vi đồi bại với một phụ nữ bị tâm thần tại Quận 5 xuất hiện trên mạng xã hội, Công an Quận 5, TPHCM cho biết, đối tượng này đã ra đầu thú.



Trương Gia Huy bị tạm giữ điều tra làm rõ vụ việc

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Công an Quận 5, Công an TPHCM cho biết, sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, công an địa phương đã cử lực lượng tiến hành xác minh, làm rõ đoạn clip này.

Qua điều tra, xác minh đối tượng Trương Gia Huy là nghi phạm khống chế và giở trò đồi bại với một phụ nữ có biểu hiện tâm thần, lang thang cơ nhỡ tại phường 11.

Đêm 18/4 nghi phạm đã ra đầu thú. Hiện công an địa phương đang tạm giữ đối tượng để lấy lời khai.



Trước đó ngày 18/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip khoảng 6 phút quay lại cảnh một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ đã khống chế và giở trò đồi bại với một phụ nữ tâm thần, đi lang thang trong con hẻm vắng người trên địa bàn Phường 11, Quận 5, TPHCM.

Mặc cho người phụ nữ tâm thần van xin, người đàn ông này có đến cốp xe máy lấy dao tiếp tục khống chế đe dọa. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng lên xe bỏ đi. Vụ việc khiến dư luận hết sức bức xúc./.