Nghiện game và màn kịch “giải cứu” dẫn đến cái chết của bé 5 tuổi

Ngày 10/6, trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tại lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ bé trai 5 tuổi tử vong trong rừng sau 2 ngày mất tích bí ẩn.



Nam sinh liên quan đến sự việc là Đ.N.H (trú tại xã Quỳnh Tam, học sinh lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 4, huyện Quỳnh Lưu) bước đầu cũng thừa nhận liên quan đến vụ việc. Nam sinh này nghiện game, có nợ nần ở một số quán trên địa bàn.

Hình ảnh bé trai 5 tuổi.

Theo nhận định ban đầu, có thể xuất phát từ việc nghiện game dẫn đến sự việc đau lòng trên. H. thường chơi một số game bạo lực, có nội dung bắt cóc, trinh thám. Vì ám ảnh game, H. nghĩ ra việc bắt cóc và giấu cháu bé sau đó “giải cứu” để lập công. Nhưng màn kịch của H. đã dẫn đến cái chết thương tâm cho bé trai 5 tuổi.

Để phục vụ công tác điều tra, ngoài nam sinh Đ.N.H một nam sinh khác học cùng lớp cũng đã được công an triệu tập. Tại địa phương, gia đình bé trai 5 tuổi sống cách nhà Đ.N.H khoảng 300 m, thường ngày nạn nhân vẫn hay sang nhà của nam sinh để chơi. Cháu Đ. là con trai út trong gia đình có 3 chị em (trên có 2 chị gái), hoàn cảnh gia đình cũng khá khó khăn.

Trước đó, vào chiều ngày 7/6, cháu H.Tr.V.Đ (5 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) xin bố mẹ sang nhà hàng xóm cách đó khoảng 300 m chơi. Đến tối không thấy con về, gia đình hoảng hồn đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy con đâu. Gia đình tiếp tục nhờ dân làng đi tìm đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương và Công an huyện Quỳnh Lưu để được giúp đỡ.

Đến chiều ngày 9/6, gia đình đau xót khi thi thể bé trai được tìm thấy dưới suối cạnh một căn nhà hoang, tại vùng rừng ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cách nhà cháu bé hơn 10 km.

Rất đông người theo dõi quá trình điều tra vụ việc.

Theo giáo viên chủ nhiệm của Đ.N.H., ở trường nam sinh này khá hòa đồng, không có biểu hiện của học sinh cá biệt. 2 ngày qua, nam sinh H. vẫn đến trường học bình thường. Vì là người tiếp xúc cuối cùng trước khi cháu Đ. mất tích nên người nhà cháu bé và cơ quan công an đã tiếp cận H. để hỏi thông tin và xác minh vụ việc. Nam sinh này có kể, chiều 7/6 cháu Đ. có đến chơi với H. Sau đó lấy xe chở bé V.Đ đi ra ngoài đường. Nhưng khi đến cổng trường tiểu học Quỳnh Tam thì cháu Đ. đòi xuống để tự đi chơi. H sau đó thả cháu bé xuống và tiếp tục đi vì có việc riêng. H. nói từ đó không biết gì về cháu Đ nữa.

Khi nam sinh đến trường, giáo viên chủ nhiệm có gọi H. ra tâm sự để xem em có khúc mắc gì không, đồng thời hỏi thêm về cháu bé 5 tuổi đang mất tích chưa tìm thấy, H bật khóc. Tuy nhiên, thời điểm trên nam sinh này vẫn phủ nhận việc có liên quan đến việc mất tích của cháu bé 5 tuổi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ./.