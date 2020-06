Người đàn ông tự thú sau khi đánh chết vợ

Chiều 30/6, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an huyện Đức Hòa (Long An) phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự tỉnh tiến hành khám nghiệm thi thể nạn nhân Võ Thị Yến N (27 tuổi, quê huyện Chợ Mới, An Giang), tạm trú nhà trọ khu dân cư Tân Đức ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa bị chồng đánh tử vong.

Chị Võ Thị Yến N tử vong sau khi xô xát với chồng.

Sau khi gây án, nghi phạm là Nguyễn Văn Mỹ (39 tuổi, quê huyện Chợ Mới, An Giang, chồng chị Nhi) đã tới Công an xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đầu thú.



Theo thông tin ban đầu, 8h sáng 30/6, tại khu nhà trọ khu dân cư Tân Đức xã Đức Hòa Hạ, Nguyễn Văn Mỹ và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi và xô xát trong gần một giờ đồng hồ. Sau khi thấy vợ nằm bất động, Mỹ khép cửa phòng trọ rồi đi ra ngoài chạy xe ôm.



Khoảng 2 giờ sau khi Mỹ rời đi, người dân sống bên cạnh căn nhà trọ không thấy chị N ra ngoài đã đẩy cửa vào xem thì phát hiện nạn nhân nằm trên nền gạch, cơ thể tím tái đầy vết thương. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Tân Tạo, huyện Đức Hòa cấp cứu tuy nhiên được xác định đã tử vong trước đó.

Hiện vụ việc công an tiếp tục điều tra làm rõ./.