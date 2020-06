Người mẹ bỏ con ở hố ga còn bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản

VOV.VN - Trước khi bị công an thị xã Sơn Tây khởi tố về việc bỏ con ở hố ga, bị can Phạm Thị Thành còn bị công an Hoàn Kiếm ra lệnh truy nã về tội trộm cắp.