Người phụ nữ dựng chuyện bị đánh thuốc mê, cướp tài sản

Sáng 20/8, nhiều người đi trên Quốc lộ 1C, đoạn thuộc xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang phát hiện một người phụ nữ đang ôm mặt khóc lóc, dáng vẻ mệt mỏi như bị “đánh thuốc mê”.

Người phụ nữ này cho biết mình tên là T.T.K.C (32 tuổi, ở xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa), vừa bị đánh thuốc mê, cướp đi tài sản. Sau đó, người này tiếp tục ngất, người đi đường đã điện báo Công an xã Vĩnh Lương.

Tại cơ quan công an, bà C. khai làm nghề mua bán hải sản, theo lịch hẹn sáng 20/8, vào một quán cà phê ở thành phố Nha Trang để lấy tiền hàng trị giá 210 triệu đồng. Trên đường trở về bị xây xẩm mặt mày và không thể điều khiển được xe máy. Bà C. khai rằng, ngoài số tiền 210 triệu đồng bị mất, bà còn mất thêm đôi bông tai, nhẫn vàng.

Kiểm tra điện thoại của bà C., công an không thấy cuộc gọi, tin nhắn nào của bạn hàng liên quan đến số tiền 210 triệu đồng cùng nhiều dấu hiệu nghi ngờ khác.

Đến trưa 20/8, bà C. đã thừa nhận do chơi đề, nợ nần lên tới 210 triệu đồng nên đã dựng ra câu chuyện bị đánh thuốc mê, bị cướp tài sản. Công an xã Vĩnh Lương đang củng cố hồ sơ, để xử lý hành vi thông tin sai sự thật của bà C./.