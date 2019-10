Nhà thuốc ở Sơn La bị bôi bẩn, đổ xăng đốt trong đêm

Liên tiếp trong thời gian qua, một Nhà thuốc trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã bị kẻ xấu ném chất bẩn, phá hoại cửa hàng. Gần đây nhất là vào đêm ngày 3/10, cửa hàng đã bị hai người lạ đến đổ xăng đốt, gây nguy hiểm tới tính mạng và tài sản cho nhân viên và người dân sinh sống xung quanh.



Biển cửa hàng bị phá hủy

Theo đó, vào lúc 3h15 sáng 3/10, có hai người đàn ông mặc áo trùm kín đầu đi trên một xe máy đến Nhà thuốc số 15 của Công ty TNHH một thành viên Dược - Thiết bị y tế Sơn La tại tiểu khu 5, thị trấn Thuận Châu đổ xăng đốt cửa hàng. Ngọn lửa đã nhanh chóng bùng cháy ngay dưới đường dây điện trước cửa hàng thuốc. Lúc này trong cửa hàng có 2 nhân viên nữ và hai trẻ em đang ngủ. Rất may, người dân qua đường phát hiện và hô hào dập lửa kịp thời nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Hành động này đã gây tâm lý lo sợ và bức xúc cho những nhân viên bán thuốc và người dân sinh sống gần đó.



Cửa hàng thuốc nằm ở mặt đường chính, đông dân cư, việc sớm tìm ra kẻ phá hoại sẽ đảm bảo an toàn cho người dân

Dược sỹ Lã Thị Thu, người quản lý cửa hàng thuốc cho biết, đây là lần thứ 3 trong năm nay cửa hàng bị kẻ xấu phá hoại. Trước đó đã từng bị ném chất bẩn, dầu luyn và xịt sơn đen vào toàn bộ biển hiệu cửa hàng thuốc. Qua trích xuất camera an ninh của cửa hàng ghi lại, những hành động này được thực hiện vào ban đêm và đối tượng là 1 đến 2 người đàn ông.

Hành động này do kẻ xấu rắp tâm phá hoại việc kinh doanh thuốc trên địa bàn của Công ty. Để đảm bảo thuận lợi cho việc kinh doanh của mình, đồng thời tạo tâm lý yên tâm bán hàng cho nhân viên, Công ty TNHH một thành viên Dược- Thiết bị Y tế Sơn La đã có đơn trình báo tới các cơ quan chức năng như Công an huyện Thuận Châu; công an thị trấn Thuận Châu.



Việc sớm truy tìm ra kẻ có hành động đổ xăng đốt cửa hàng thuốc phá hại tài sản, gây hoang mang dư luận tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La để đưa ra xử lý trước pháp luật là rất cần thiết. Có như vậy mới đảm bảo an toàn, tính mạng, tài sản cho nhân dân, cũng như các tổ chức cá nhân yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn./.