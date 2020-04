Nhận 10 triệu tiền công để vận chuyển gần 2kg ma túy tổng hợp

Hồi 6h30 sáng 12/4, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, tổ công tác Phương án 279 Công an tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án, bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Sồng A Ký cùng tang vật vụ án.

Đối tượng bị bắt là Sồng A Ký (27 tuổi), trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Tang vật thu giữ gồm 2 túi ma túy tổng hợp, có trọng lượng gần 2kg; 1 xe máy; 2 điện thoại di động; hơn 10 triệu đồng tiền Việt Nam và một số tang vật liên quan khác.



Lợi dụng các lực lượng chức năng đang tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đối tượng đã nhận 10 triệu đồng của một người tại xã Lóng Luông mang số ma túy tổng hợp trên giao cho một người không biết tên tuổi, địa chỉ, đợi sẵn ở Quốc lộ 6 tại địa phận bản Co Chàm, xã Lóng Luông. Tuy nhiên, khi đến địa điểm trên, đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.