Nhân vật chính trong clip “Chị hiểu hông” bị bắt tạm giam

Được biết, Trần Minh Hoàng đang là “tâm điểm” chú ý của cộng đồng mạng sau khi clip "Chị hiểu hông?" chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, quay lại cảnh Hoàng ăn cắp túi xách hàng hiệu bị nạn nhân bắt quả tang, nhưng vẫn già mồm cãi lại, cho rằng mình “nhặt giúp” và luôn miệng nói câu “chị hiểu hông?”.

Trần Minh Hoàng (trái) và Cao Nguyễn Hoài Phi Long tại cơ quan điều tra.

Được xác định là giới tính nam, nhưng Trần Minh Hoàng và Cao Nguyễn Hoài Phi Long đều ăn mặc như nữ giới nên nhiều người nhầm tưởng đây là hai “nữ quái”.

Khoảng 18h ngày 7/8, Trần Minh Hoàng gọi điện cho Cao Nguyễn Hoài Phi Long rủ đi tìm tài sản để lấy trộm và Long đồng ý. Sau đó, Long điều khiển xe môtô Vespa, BKS 59D1 - 161.97 đến nhà Hoàng (ở quận 4) đón và cả hai qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) để tìm tài sản lấy trộm.

Khoảng 21h cùng ngày, Long chở Hoàng đến ngã ba đường Nguyễn Đức Cảnh - đường số 10 (phường Tân Phong, quận 7), thấy cửa hàng tiện lợi ngay góc ngã ba nên dừng lại, Hoàng đi bộ vào trong cửa hàng để tìm sơ hở để trộm tài sản nhưng không phát hiện được sơ hở nào nên Hoàng bỏ ra ngoài.

Thấy bà Cho Hyo Jin (SN 1977, quốc tịch Hàn Quốc) đang đứng dưới lòng đường trước chung cư Mỹ Phát (đường Nguyễn Đức Cảnh) sử dụng điện thoại di động, Hoàng ra hiệu cho Long quay xe lại theo hướng ngược chiều đường Nguyễn Đức Cảnh.

Chờ lúc thuận lợi, Long chạy xe lên áp sát vào bà Cho Hyo Jin, Hoàng ngồi sau giật điện thoại di động rồi Long tăng ga tẩu thoát về hướng đường Tôn Dật Tiên. Sau một hồi vòng vèo qua các tuyến đường, đến đường Phạm Thái Bường thì Long, Hoàng bị anh Nguyễn Minh Trí (SN 1999; ngụ huyện Nhà Bè) là bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng dùng xe môtô đuổi theo.

Biết khó thoát, Long, Hoàng đã ném điện thoại vừa cướp giật được vào bụi cây ven đường. Long tiếp tục điều khiển xe chạy vào đường Nguyễn Văn Linh thì anh Trí đuổi theo kịp ép xe, khống chế bắt giữ, đồng thời lực lượng bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng cũng vừa đến hỗ trợ đưa Long, Hoàng cùng phương tiện bàn giao Công an phường Tân Phong, quận 7.

Bà Cho Hyo Jin sau khi bị cướp giật điện thoại đến Công an phường Tân Phong, quận 7 trình báo.

Tại cơ quan điều tra, Trần Minh Hoàng và Cao Nguyễn Hoài Phi Long đã thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Trước đó, tối 30/5, chị Đ. (ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh) đến trung tâm thương mại Estella (phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh) uống cà phê với bạn. Trong lúc bế con, chị Đ. để chiếc túi Gucci trên ghế.

Hoàng đi ngang qua, tiện tay cầm luôn chiếc túi này và bị phát hiện nhưng liên tục chối, một mực cho rằng thấy túi của người này rơi nên nhặt giùm, Hoàng định bỏ đi thì bị lực lượng bảo vệ trung tâm thương mại bắt giữ, Công an quận 2 xác định chiếc túi có giá 3,6 triệu đồng. Khi làm việc với Công an quận 2, Hoàng thừa nhận có ý định lấy trộm chiếc túi.

Ngoài hành vi lấy trộm túi xách bất thành trong trung tâm thương mại Estela, Hoàng còn thừa nhận vào chiều cùng ngày (30/5) đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc điện thoại iPhone 6 của một khách hàng tại một quán cafe trong siêu thị Big C, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Do khi thực hiện hành vi, Hoàng dưới 16 tuổi nên Công an chỉ lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, chuyển cho Công an địa phương nơi Hoàng đăng ký tạm trú để quản lý, giáo dục tại địa phương./.