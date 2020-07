Nhóm cướp nổ súng và cướp số tiền lớn tại ngân hàng BIDV ở Hà Nội

Sáng 27/7, tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ cướp dùng súng táo tợn. Cụ thể, khoảng 10h sáng cùng ngày, hai tên cướp có vũ trang sử dụng súng đi vào ngân hàng, bắn một phát lên trần nhà rồi yêu cầu nhân viên ngân hàng giao tiền.

Hiện trường vụ việc.

Theo một số nhân chứng, ngoài hai tên cướp đi vào ngân hàng, ở bên ngoài còn có 2 tên đứng cảnh giới. Sau khi cướp được tiền, 2 nghi phạm chờ bên ngoài nổ xe chạy trước, 2 nghi phạm bên trong chạy ra ngoài vẫn cầm súng đe dọa bảo vệ và người dân. Tiếp đó, chúng cướp xe máy của một người đến rút tiền ở cây ATM rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Tại ngân hàng có lực lượng bảo vệ nhưng không thể làm gì vì mức độ manh động của nhóm cướp rất lớn.

Trao đổi với PV VOV.VN, một lãnh đạo Đội hình sự, Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và các lực lượng chức năng tiến hành truy bắt nhóm cướp.

"Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, chúng tôi đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố, đội trọng án và các lực lượng chức năng tiến hành truy bắt 2 tên cướp, đồng thời khám nghiệm, bảo vệ hiện trường sự việc.", vị đại diện Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa thông tin.

TTXVN dẫn thông tin từ lãnh đạo BIDV cho biết, khi sự việc xảy ra, cán bộ chi nhánh đã nhanh chóng thông báo với Công an phường Láng Hạ, bảo đảm an toàn cho khách hàng và giao dịch viên. Theo chi nhánh thống kê, số tiền thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng.



BIDV Ngọc Khánh và Công an đang phối hợp chặt chẽ để truy tìm đối tượng phạm tội.



"Hiện, các hoạt động tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh tiếp tục diễn ra bình thường," lãnh đạo BIDV cho hay. /.