Nhức nhối nạn sử dụng ma túy tập thể trong thời gian chống Covid-19

Trước đó, chiều 31/3, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biets, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quý (27 tuổi, trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An), để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Quý là 1 trong số 76 người bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy tại quán karaoke My Friend (ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) vào rạng sáng ngày 26/3. Ảnh: Thanhnien