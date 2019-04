Những ai đã bị khởi tố liên quan thương vụ Mobifone mua AVG?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bắc Son - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước đó, bị can này bị bắt để điều tra về tội danh khác là “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Nguyễn Bắc Son cũng đã phải nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc về mặt Đảng và bị xoá tư cách Bộ trưởng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011 -2016. (ảnh: Tuổi Trẻ)