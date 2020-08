Nóng 24: Xử lý vụ công an phường quần đùi, áo cộc dẹp hàng rong

1. Phạt cảnh cáo công an mặc quần đùi lái xe biển xanh dẹp hàng rong: Người bị đề xuất xử lý tên Lâm, hiện đang công tác tại Công an phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. Trước đó, trên mạng lan truyền clip liên quan đến một công an phường Phúc Lợi mặc quần đùi, áo cộc đi xử lý bán hàng rong. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị thống nhất đề xuất Giám đốc Công an Thành phố về mức xử lý kỷ luật đối với chiến sỹ Lâm là hình thức cảnh cáo và điều chuyển công tác về làm trực ban tại công an quận. Trong ảnh: Hình ảnh cắt từ clip