Nóng 24h: 3 bị cáo được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm vụ Gateway

Nhóm nam nữ ở Đà Nẵng tụ tập ăn nhậu và hút bóng cười: Theo thông tin từ Cổng TTĐT Công an TP Đà Nẵng, lúc 1h sáng 11/8, kiểm tra hành chính tại số nhà 108, Vũ Tông Phan, Công an phường Mân Thái phát hiện 11 người gồm 6 nam, 5 nữ đang tụ tập ăn nhậu và hút bóng cười. Kiểm tra tại nhà, Công an phường còn phát hiện, thu giữ 3 bình khí cười, các đối tượng khai mua qua mạng không rõ nguồn gốc.