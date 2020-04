Nóng 24h: Bán "đất vàng" làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng

4. Sơn La phạt gần 45 triệu đồng vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19: Theo đó, thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, tính đến ngày 5/4, các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã xử phạt hành chính với số tiền gần 45 triệu đồng. Trong đó, xử phạt 31 trường hợp không đeo khẩu trang ra đường; 4 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; 10 cơ sở kinh doanh hàng hóa do không niêm yết giá hàng hóa thực phẩm và vi phạm về nhãn mác hàng hóa đối với sản phẩm chai xịt khử khuẩn... Trong ảnh: Lực lượng chức năng xử phạt người dân không đeo khẩu trang.