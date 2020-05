Nóng 24h: Bắt GĐ công ty thi công làm sập tường khiến 10 người chết

2. Xét xử 12 bị cáo vụ gian lận thi Sơn La: Cựu thượng tá công an tỉnh kêu oan. Tại phiên tòa sáng 25/5, cựu thượng tá, cựu Phó trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh Sơn La đã khẳng định mình bị oan, kết luận điều tra và cáo buộc của VKS về tội đưa hối lộ là không đủ căn cứ. Bào chữa cho bị cáo Đỗ Khắc Hưng, Luật sư Đỗ Mạnh Linh cho biết, Bản thân bị cáo Hưng ăn năn hối cải, trong quá trình công tác có những thành tích xuất sắc. Do vậy đề nghị HĐXX xử phạt nhẹ nhất, không cách ly bị cáo Hưng ra khỏi đời sống xã hội. Được nói lời sau cùng trước Tòa, bị cáo Đỗ Khắc Hưng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt mà VKS đề nghị mức án giành cho mình 5-6 năm tù. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa