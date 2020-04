Bắt khẩn cấp người mẹ giết con 3 tuổi rồi tự tử bất thành: Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 1/4 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Vi Thị Dung (20 tuổi, ở xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Giết người”. Dung bị cáo buộc đã sát hại con ruột 3 tuổi của mình. Nguyên nhân bước đầu nghi do mâu thuẫn với bạn trai. : Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 1/4 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Vi Thị Dung (20 tuổi, ở xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Giết người”. Dung bị cáo buộc đã sát hại con ruột 3 tuổi của mình. Nguyên nhân bước đầu nghi do mâu thuẫn với bạn trai.