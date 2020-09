Triệt xóa sới bạc liên tỉnh, tạm giữ 31 đối tượng: Sáng 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa sới bạc quy mô lớn dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại khu vực Tổ 16, ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới. Lực lượng công an đã bắt giữ 31 người, thu giữ số tiền hơn 290 triệu đồng. : Sáng 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa sới bạc quy mô lớn dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại khu vực Tổ 16, ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới. Lực lượng công an đã bắt giữ 31 người, thu giữ số tiền hơn 290 triệu đồng.