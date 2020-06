Bắt đối tượng truy nã liên quan vụ giết người ở TP Phan Thiết: Công an Hà Nội ngày 7/6 thông tin, các lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng truy nã Mai Quốc Nam (SN 1981; quê quán: Yên Khánh, Ninh Bình) khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Kim Mã, quận Ba Đình. Nam là đối tượng đã dùng búa : Công an Hà Nội ngày 7/6 thông tin, các lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng truy nã Mai Quốc Nam (SN 1981; quê quán: Yên Khánh, Ninh Bình) khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Kim Mã, quận Ba Đình. Nam là đối tượng đã dùng búa tấn công 2 chị em chủ quán cà phê ở khu vực phường Xuân An, TP Phan Thiết hôm 2/6 sau đó bỏ trốn.