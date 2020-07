Vượt biên sang Trung Quốc lao động trái phép: Ngày 9/7, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Vì Thị Tiến (SN 1980, trú tại bản Lè, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, quy định tại khoản 3, Điều 348 Bộ luật Hình sự. : Ngày 9/7, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Vì Thị Tiến (SN 1980, trú tại bản Lè, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, quy định tại khoản 3, Điều 348 Bộ luật Hình sự.