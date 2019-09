Nóng 24h: Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố thêm tội danh gì?

3. Thuê ô tô vận chuyển 3kg ma túy lấy 30 triệu đồng tiền công: Ngày 10/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao đối tượng Đào Vương Khanh (SN 1989, trí tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cùng tang vật là 3kg ma túy đá cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.