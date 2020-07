Hoãn phiên tòa vụ con dâu "khai tử" bố mẹ chồng để lập thừa kế: Ngày 23/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án dân sự về việc tranh chấp đòi nhà và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Bị đơn trong vụ án là bà Vũ Thị Viễn (64 tuổi) - là con dâu ông Đỗ Văn Hợp (88 tuổi) và bà Nguyễn Thị An (88 tuổi). Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc năm 2005, chồng bà Viễn là ông Đỗ Mạnh Tiến qua đời. Sau đó, bà Viễn đã đến Phòng Công chứng thực hiện thủ tục kê khai di sản thừa kế cho mình và 2 con gái. Ông Hợp và bà An (bố mẹ chồng), người con dâu này khai "đã chết". Trong khi ông Hợp và bà An vẫn đang sống. Tuy nhiên, tại tòa, cả nguyên đơn và bị đơn đều có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do sức khỏe. : Ngày 23/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án dân sự về việc tranh chấp đòi nhà và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Bị đơn trong vụ án là bà Vũ Thị Viễn (64 tuổi) - là con dâu ông Đỗ Văn Hợp (88 tuổi) và bà Nguyễn Thị An (88 tuổi). Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc năm 2005, chồng bà Viễn là ông Đỗ Mạnh Tiến qua đời. Sau đó, bà Viễn đã đến Phòng Công chứng thực hiện thủ tục kê khai di sản thừa kế cho mình và 2 con gái. Ông Hợp và bà An (bố mẹ chồng), người con dâu này khai "đã chết". Trong khi ông Hợp và bà An vẫn đang sống. Tuy nhiên, tại tòa, cả nguyên đơn và bị đơn đều có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do sức khỏe.