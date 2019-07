Nóng 24h: Diễn biến mới nhất vụ nổ súng bắn chết người ở Pleiku

Theo Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị, nghi can Huỳnh Văn Tài (27 tuổi), ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận và nạn nhân là Trần Thị P. (16 tuổi), ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận tử vong tại thôn 6, xã Gio Hải (huyện Gio Linh, Quảng Trị) với nhiều vết đâm trên người là do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương.