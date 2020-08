Nóng 24h: Diễn biến mới vụ môi giới HLV thể hình bán dâm

3. Công an điều tra vụ nam sinh nhảy lầu tử vong tại Hà Nội: Theo điều tra ban đầu, chiều tối 16/8, nam thanh niên Nguyễn H. (SN 1995, quê Mê Linh, Hà Nội) cùng bạn gái sinh năm 1996 sử dụng ma túy dạng tem ảo giác tại một căn hộ tầng 28 thuộc tòa nhà V3, Home City (địa chỉ 177 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội). Do không kiểm soát được hành động, H. đã phá lưới an toàn, nhảy từ tầng 28 xuống trong tình trạng khỏa thân. Hiện cơ quan công an quận Cầu Giấy đang tiến hành điều tra vụ việc. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.