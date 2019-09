Băng cướp nhí chém người, lấy tài sản ở TPHCM: Chiều 19/9, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công băng cướp chuyên dùng hung khí chém người đi đường để cướp tài sản khu vực giáp ranh giữa TPHCM, Long An. Đối tượng cầm đầu băng cướp là Đặng Tuấn Kiệt (15 tuổi, sống lang thang). Ngoài Kiệt, công an còn bắt giữ 12 đối tượng ở độ tuổi từ 15 đến 16. : Chiều 19/9, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công băng cướp chuyên dùng hung khí chém người đi đường để cướp tài sản khu vực giáp ranh giữa TPHCM, Long An. Đối tượng cầm đầu băng cướp là Đặng Tuấn Kiệt (15 tuổi, sống lang thang). Ngoài Kiệt, công an còn bắt giữ 12 đối tượng ở độ tuổi từ 15 đến 16.