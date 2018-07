Nóng 24h: Đồng loạt ra quân triệt phá đường dây cá độ 2.000 tỷ ở 3 thành phố

Bộ Công an đồng loạt bắt 14 ổ cá độ 2.000 tỷ ở Sài Gòn: Dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), 14 tổ công tác của Bộ những ngày qua vừa đồng loạt thực hiện kế hoạch triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc M88 trên các địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh Đồng Nai. Trong ảnh, đọc lệnh bắt và khám nhà đối với Nguyễn Minh Quang. (Ảnh công an cung cấp) Các tổ công tác đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp, triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc để điều tra làm rõ. Trong ảnh, đối tượng Nguyễn Minh Đạt. (Ảnh công an cung cấp) Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên website www.m88gin.com. Căn cứ tài liệu xác minh, từ năm 2015 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Trang web này tổ chức đánh bạc cho hàng ngàn con bạc trên phạm vi cả nước. Trong ảnh, đối tượng Trần Đông Ca (Ảnh công an cung cấp). Theo C50, trang web www.m88gin.com là trang cá độ, đánh bạc M88 của Philippines, máy chủ dữ liệu được đặt tại Philippines. Giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Trong ảnh, đối tượng Lê Hữu Long (Ảnh công an cung cấp) Trong hệ thống M88, người đánh bạc có thể lựa chọn loại tiền tệ là USD, VNĐ và nhiều loại tiền tệ khác trên thế giới. Hiện tại M88 hỗ trợ người đánh bạc gửi tiền qua nhiều ngân hàng tại Việt Nam. Trong ảnh, đối tượng Trần Thị Hồng Trinh (Ảnh công an cung cấp) Quá trình khám xét nhà các đối tượng, CQĐT đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc như: thẻ tài khoản ngân hàng, sim điện thoại di động, 1 đề án cá cược bóng đá, ổ cứng máy tính, máy tính xách tay, Ipad…; tạm giữ 3 ô tô hiệu Audi A8, Mazda CX6, Kia Sedona, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỉ đồng, 210 tờ mệnh giá 100 USD, 30 triệu đồng tiền mặt. (Ảnh công an cung cấp) Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra xác minh, mở rộng vụ án. (Ảnh công an cung cấp) Nhận lệnh của bạn gái đi chém trọng thương người khác: Công an huyện Phú Tân (An Giang) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trường Giang (19 tuổi, ngụ ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân) bị truy nã tội về cố ý gây thương tích. Tháng 10/2017, nghe lời bạn gái là Nguyễn Thị Dung (21 tuổi, ngụ xã Phú Bình), Giang rủ thêm Lãm cầm dao tự chế đi đánh dằn mặt Phan Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ xã Tân Trung, huyện Phú Tân) vì mâu thuẫn với Dung trước đó. Hậu quả, Giang chém vào lưng và tay Tuấn khiến người này bị thương tật 10%. Trong quá trình điều tra, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. (Ảnh: Công an TPHCM) Đánh công an bị thương trên đường đi thực nghiệm hiện trường vụ trộm: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Siu Đet (SN 1998, trú thôn Ia Bia, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) về hành vi Cố ý gây thương tích. Siu Đet bị cơ quan Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) bắt giữ về hành vi Trộm cắp tài sản. Quá trình bị áp giải đi xác định hiện trường, Siu Đet đã dùng thanh kim loại bằng sắtđánh hai cán bộ công an điều tra bị thương tích nặng. (Ảnh: Lao Động) Thanh niên dùng clip nhạy cảm tống tiền bạn gái: Nhóm hiệp sĩ ở tỉnh Bình Dương do anh Nguyễn Thanh Hải làm đôi trưởng vừa "mời" đối tượng Vũ Đức Thuận (SN 1998, quê Kiên Giang) về trụ sở công an phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một để làm rõ trình báo của chị N.T.H (SN 2001, quê Thái Bình, tạm trú huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) bị đối tượng Thuận dùng clip nhạy cảm để tống tiền. (Ảnh: Tiền Phong) Đi đua xe cùng bạn trai, cô gái 16 tuổi bị bắt trong đêm: CQĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố Vũ Hải Nhật, Trương Bảo Long (cùng 17 tuổi), Nguyễn Thu Huyền (16 tuổi) và 4 bị can khác đều 17 tuổi, trú tại nhiều quận trung tâm Hà Nội về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Rạng sáng 2/6, Nhật, Long và Huyền cùng 4 người khác nhập vào một đoàn gồm khoảng trên 20 xe máy đang rồ ga, phóng tốc độ cao trên đường Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng). Nhóm của Nhật hò hét, lạng lạch, đánh võng đi theo sau đoàn đua gây náo loạn nhiều tuyến phố ở các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm. Nhóm này bị cảnh sát hình sự và cơ động chặn bắt tại ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng).

Trong ảnh, đối tượng Nguyễn Minh Đạt. (Ảnh công an cung cấp) Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên website www.m88gin.com. Căn cứ tài liệu xác minh, từ năm 2015 đến nay , tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Trang web này tổ chức đánh bạc cho hàng ngàn con bạc trên phạm vi cả nước. Trong ảnh, đối tượng Trần Đông Ca (Ảnh công an cung cấp). Theo C50, trang web www.m88gin.com là trang cá độ, đánh bạc M88 của Philippines, máy chủ dữ liệu được đặt tại Philippines. Giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Trong ảnh, đối tượng Lê Hữu Long (Ảnh công an cung cấp) Trong hệ thống M88, người đánh bạc có thể lựa chọn loại tiền tệ là USD, VNĐ và nhiều loại tiền tệ khác trên thế giới. Hiện tại M88 hỗ trợ người đánh bạc gửi tiền qua nhiều ngân hàng tại Việt Nam. Trong ảnh, đối tượng Trần Thị Hồng Trinh (Ảnh công an cung cấp) Quá trình khám xét nhà các đối tượng, CQĐT đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc như: thẻ tài khoản ngân hàng, sim điện thoại di động, 1 đề án cá cược bóng đá, ổ cứng máy tính, máy tính xách tay, Ipad…; tạm giữ 3 ô tô hiệu Audi A8, Mazda CX6, Kia Sedona, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỉ đồng, 210 tờ mệnh giá 100 USD, 30 triệu đồng tiền mặt. (Ảnh công an cung cấp) Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra xác minh, mở rộng vụ án. (Ảnh công an cung cấp) Nhận lệnh của bạn gái đi chém trọng thương người khác: Công an huyện Phú Tân (An Giang) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trường Giang (19 tuổi, ngụ ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân) bị truy nã tội về cố ý gây thương tích. Rạng sáng 2/6, Nhật, Long và Huyền cùng 4 người khác nhập vào một đoàn gồm khoảng trên 20 xe máy đang rồ ga, phóng tốc độ cao trên đường Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng). Nhóm của Nhật hò hét, lạng lạch, đánh võng đi theo sau đoàn đua gây náo loạn nhiều tuyến phố ở các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm. Nhóm này bị cảnh sát hình sự và cơ động chặn bắt tại ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng).