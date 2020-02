Đột kích cơ sở kinh doanh giải khát, phát hiện nhiều người phê ma túy: Lúc 0h ngày 17/2, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Kyoto Dalat, số 73 đường Ba Tháng Hai, TP Đà Lạt, phát hiện nhiều khách và nhân viên đang phê ma túy. Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an TP Đà Lạt xác định, cơ sở kinh doanh này thường hoạt động quá giờ quy định, tụ tập nhiều đối tượng có dấu hiệu đã sử dụng chất ma túy, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. : Lúc 0h ngày 17/2, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Kyoto Dalat, số 73 đường Ba Tháng Hai, TP Đà Lạt, phát hiện nhiều khách và nhân viên đang phê ma túy. Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an TP Đà Lạt xác định, cơ sở kinh doanh này thường hoạt động quá giờ quy định, tụ tập nhiều đối tượng có dấu hiệu đã sử dụng chất ma túy, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.